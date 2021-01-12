Гражданин Азербайджана незаконно вывез из России 2,5 млрд рублей

Гражданин Азербайджана незаконно вывез из России в Турцию 2,5 миллиарда рублей (40 миллионов долларов). Для этого ему понадобилось более 30 полетов, сообщили в Федеральной таможенной службе России, пишет "Новая газета".

В сообщении говорится, что мужчина совершал поездки в 2019 году. Он летал в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя различные суммы денег.

Таможенники установили, что наличные предназначались для коммерческих целей — закупки текстиля в Турции для дальнейшей продажи в Москве. Против задержанного возбудили два дела о контрабанде наличных в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК).