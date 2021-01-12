Турецкий генерал цитатами из Клаузевица и Ататюрка рассказал о победе Азербайджана
«Войны выигрываются в мирное время. Это самый важный урок, который следует извлечь из войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан выиграл эту войну не за 44 дня, к ним следует прибавить еще 30 лет. Совершенно очевидно, что процесс определения 30-летней военной стратегии, подготовки и мобилизации Азербайджана был целенаправленным, спланированным и успешным». Об этом в своей статье, опубликованной в газете Cumhuriyet, пишет генерал турецкой армии в отставке, военный эксперт и профессор Джахангир Думанлы.
Генерал Д.Думанлы вспоминает, что параллельно с развитием своей экономики, Азербайджан вкладывал все больше финансовых средств в развитие вооруженных сил. Если военный бюджет Армении составлял всего 480 млн долларов, то ежегодные военные расходы Азербайджана превышали 2 млрд долларов.
«Помимо этого, военно-техническая помощь со стороны Турции помогла успешно модернизировать азербайджанскую армию», - пишет генерал.
Джахангир Думанлы в своей статье приводит цитату Ататюрка: «Качество армии измеряется уровнем подготовки офицеров и командного состава».
По его словам, это изречение Ататюрка, нашло свое подтверждение в Карабахской войне.
«В победе азербайджанской армии нельзя приуменьшить роль героических солдат, сражавшихся на передовой. Но также очень важна роль офицеров и командного состава, которые готовили свои подразделения к войне, планировали и руководили военными операциями», - сказал он.
Думанлы отмечает, что победа турецкой армии в битве при Чанаккале в 1915 году спустя всего три года после поражения этой же армии в балканских войнах стала возможной благодаря повышению уровня профессионализма офицеров. Повышением профессионализма офицерского состава объясняется и то, что уступивший свои земли Азербайджан смог освободить их через 27 лет оккупации.
Эксперт отмечает, что во время последней карабахской войны большинство офицеров и генералов Азербайджанской армии прошли подготовку различного уровня в Вооруженных силах Турции.
«В соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, турецкие офицеры занимались образовательным процессом в военных училищах и академиях Азербайджана, а специально отобранные турецкие офицеры проводили консультации по различным направлениям», - сказал Думанлы.
Автор также цитирует известного военного теоретика фон Клаузевица: «Победу приносит единство власти, армии и народа».
Думанлы отмечает, что именно благодаря этому, Турция победила в своей освободительной войне.
«Эта теория также была подтверждена и в последней карабахской войне. Народ Азербайджана продемонстрировал единство со своей армией под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и завоевал победу. В Армении мы видели диаметрально противоположную картину», - сказал Думанлы.