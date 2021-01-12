Турецкий генерал цитатами из Клаузевица и Ататюрка рассказал о победе Азербайджана

«Войны выигрываются в мирное время. Это самый важный урок, который следует извлечь из войны в Нагорном Карабах е. Азербайджан выиграл эту войну не за 44 дня, к ним следует прибавить еще 30 лет. Совершенно очевидно, что процесс определения 30-летней военной стратегии, подготовки и мобилизации Азербайджана был целенаправленным, спланированным и успешным». Об этом в своей статье, опубликованной в газете Cumhuriyet, пишет генерал турецкой армии в отставке, военный эксперт и профессор Джахангир Думанлы.

Генерал Д.Думанлы вспоминает, что параллельно с развитием своей экономики, Азербайджан вкладывал все больше финансовых средств в развитие вооруженных сил. Если военный бюджет Армении составлял всего 480 млн долларов, то ежегодные военные расходы Азербайджана превышали 2 млрд долларов.

«Помимо этого, военно-техническая помощь со стороны Турции помогла успешно модернизировать азербайджанскую армию», - пишет генерал.

Джахангир Думанлы в своей статье приводит цитату Ататюрка: «Качество армии измеряется уровнем подготовки офицеров и командного состава».

По его словам, это изречение Ататюрка, нашло свое подтверждение в Карабахской войне.

«В победе азербайджанской армии нельзя приуменьшить роль героических солдат, сражавшихся на передовой. Но также очень важна роль офицеров и командного состава, которые готовили свои подразделения к войне, планировали и руководили военными операциями», - сказал он.

Думанлы отмечает, что победа турецкой армии в битве при Чанаккале в 1915 году спустя всего три года после поражения этой же армии в балканских войнах стала возможной благодаря повышению уровня профессионализма офицеров. Повышением профессионализма офицерского состава объясняется и то, что уступивший свои земли Азербайджан смог освободить их через 27 лет оккупации.

Эксперт отмечает, что во время последней карабахской войны большинство офицеров и генералов Азербайджанской армии прошли подготовку различного уровня в Вооруженных силах Турции.

«В соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, турецкие офицеры занимались образовательным процессом в военных училищах и академиях Азербайджана, а специально отобранные турецкие офицеры проводили консультации по различным направлениям», - сказал Думанлы.