Австралийско-новозеландское общество иммунологов призвало федеральное правительство Австралии приостановить программу массовой иммунизации населения вакциной компании AstraZeneca, поскольку она недостаточно эффективна для выработки коллективного иммунитета. Об этом в среду сообщила эксперт общества по инфекционным заболеваниям, научный сотрудник Университета им. Монаша Мишель Ананда-Раджа, передает ТАСС.

"Формирование коллективного иммунитета очень важно, поскольку именно оно в конечном счете, остановит циркуляцию вируса и поможет нам вернуться к нормальной жизни. Проблема в том, что мы в значительной степени полагаемся на вакцину AstraZeneca и подавляющее большинство австралийцев будет привито именно ею, тогда как эффективность [способного сформировать коллективный иммунитет] препарата должна быть, по крайней мере, на уровне 70% или 80%", - сказала она в эфире телеканала 9News и отметила, что эффективность вакцины AstraZeneca составляет лишь 62,1%.

По словам эксперта, вакцина AstraZeneca, которая должна стать центральным элементом австралийской стратегии вакцинации, менее эффективна, чем аналогичные препараты компаний Pfizer и Moderna.

С необходимостью пересмотра национальной стратегии иммунизации согласились в австралийском обществе иммунологии, президент которого профессор Стивен Тернер заявил, что, "актуальные результаты клинических испытаний вакцины AstraZeneca не позволяют широко применять ее". "Это не та вакцина, которую я бы широко использовал, из-за ее низкой эффективности. На этот препарат нельзя полагаться в процессе формирование коллективного иммунитета", - сказал Тернер.

Главный санитарный врач Австралии Пол Келли отметил, что "опасения из-за низкой эффективности вакцины AstraZeneca сейчас не оправданны". "Сегодня наш выбор обусловлен тем, что эту вакцину можно производить здесь, на месте. Это позволить обеспечить максимальный охват [населения] для иммунизации уже в этом году и спасет жизни граждан", - сказал Келли.