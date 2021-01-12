Турция оснастит танк Altay отечественным двигателем

Турецкий основной боевой танк Altay получит отечественный двигатель, Анкара объявила о разработке собственной силовой установки, которая должна заменить немецкий двигатель, изначально планировавшийся для турецкого танка, об этом сообщает «Военное обозрение».

В качестве силовой установки для ОБТ Altay планируется применить двигатель под названием Batu, разработка которого стартовала в 2018 году на мощностях компании BMC (турецко-катарская компания, ранее выигравшая контракт на разработку двигателя). Работу над новым агрегатом будет вести компания Otokar.

Batu представляет собой моторно-трансмиссионный блок, состоящий из дизельного двигателя и автоматической трансмиссии. Двигатель должен иметь мощность в 1600 л.с. Другие параметры новой силовой установки не сообщаются, также неизвестны сроки начала его серийного производства.

Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы. 120-мм гладкоствольная пушка является копией разработки Rheinmetall, гидропневматическая подвеска южнокорейская.