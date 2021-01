Умер один из богатейших британских миллиардеров

В Великобритании умер миллиардер Дэвид Баркли, он был одним из самых богатых людей страны, пишет The Daily Telegraph.

Баркли было 86 лет, он скончался в результате непродолжительной болезни. Вместе со своим братом Фредериком он владел газетами The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph и журналом The Spectator. Их состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Соболезнования по поводу смерти Баркли уже выразил британский премьер-министр Борис Джонсон.

В 1960-е годы братья занимались ремонтом помещений, а также сдачей недвижимости в аренду. Однако разбогатеть они смогли благодаря розничной торговле и гостиничному бизнесу.