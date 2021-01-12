Транзит российского газа через Украину рухнул до минимума

Транзит российского газа через Украину в 2020 году обрушился на 38 процентов и достиг минимума со времен СССР. Это следует из заявления главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона изданию «Экономическая правда».

По его словам, в прошлом году «Газпром» прокачал через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива, что является минимальным значением за последние 30 лет. В результате газотранспортная система Украины оказалась загружена менее чем на 30 процентов.

Однако «Газпром» все равно заплатил как за транзит 65 миллиардов кубометров газа из-за условия «качай или плати», прописанного в контракте.