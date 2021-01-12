Ученые назвали ранний признак сосудистого слабоумия

Ранним признаком развития подкорковой сосудистой деменции может являться потеря контроля над мочевым пузырем. Об этом сообщают медики из Alzheimer’s Association, пишет Express.

По данным специалистов, еще при сосудистой деменции появляются такие симптомы, как замедленность мысли и проблемы с концентрацией внимания.

При прогрессировании заболевания у больного может возникнуть слабость с одной стороны тела, он становится менее устойчивым при ходьбе и может часто падать. Другие симптомы — неуклюжесть, отсутствие эмоций на лице и проблемы с произношением слов.