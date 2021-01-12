Из-за забытых паролей на биткоин-кошельках осталось $140 миллиардов

Около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания этой криптовалюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ. Об этом со ссылкой на данные компании Chainalysis сообщает газета The New York Times.

На фоне значительного роста стоимости биткоина в последние несколько месяцев увеличилось и число запросов от пользователей, которые хотели бы вернуть доступ к цифровым кошелькам, заявляют в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи.

Проблема застрявших в кошельках биткоинов связана с одной из особенностей криптовалютной технологии — программное обеспечение для нее содержит сложный алгоритм, позволяющий создать собственный адрес (логин) для хранения биткоинов и связанный с ним ключ (пароль), который будет известен только самому создателю кошелка. В отличие от банков, сервисов онлайн-кошельков и платежных систем, в инфраструктуре биткоина нет собственных службы восстановления или сброса паролей, а софт для криптовалюты позволяет любому человеку создать биткоин-кошелек без необходимости регистрироваться в финансовом учреждении или проходить какую-либо проверку личности, пишет «Росбалт».

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20,042 тыс., державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в $41,950 тыс., после чего резко откатился вниз. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.