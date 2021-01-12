Телефонные переговоры Лаврова и Айвазяна

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку, достигнутых 11 января. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на московском саммите лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня», — заявили в российском МИД.