В Конгрессе рассматривают вопрос об импичменте Трампа

Предполагается, что в течение часа конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, затем в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, пишет в твиттере парламентский корреспондент Джейми Дюпри. Предварительно голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в полночь.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий, где Конгресс утверждал итоги президентских выборов-2020. В столкновениях погибли четыре человека, кроме того, в больнице позднее умер раненный во время беспорядков полицейский. Палата представителей 12 января приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции США. Пенс отказался это делать еще до голосования в палате. Если палата представителей проголосует за отстранение Трампа, решение должен утвердить Сенат (верхняя палата американского Конгресса). Если Сенат сделает это до 20 января, когда истекают полномочия Трампа, он больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента США.