Ученые предупредили о более заразных штаммах коронавируса

Новые штаммы COVID-19 стали еще более заразными, заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

«Последние предварительные исследования мутаций коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность возросла. Показатель вторичной очаговости (SAR, частота новых случаев заражения среди лиц, контактировавших с первичными больными) увеличился, рост составил от 10 до 70%. Число случаев заболеваемости в семьях значительно выросло», – передает его слова ТАСС.

«Такие штаммы превалируют в Европе, особенно в Великобритании. В этих государствах эпидемиологическая ситуация относительно тяжелая», - сказал китайский эксперт.

В то же время Фэн Цзыцзянь отметил, что пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших: «К настоящему времени мы пока не обладаем свидетельствами того, что вирулентность новых штаммов возросла, иными словами, что серьезность течения болезни усилилась».