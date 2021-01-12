В тропическом Лаосе впервые за много лет выпал снег

Снег выпал в тропическом Лаосе впервые за много лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где 11-13 января прошли снегопады.

Согласно информации метеоцентра Лаоса, в провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в последние дни опустились до -1-3 °C, днем столбик термометра не поднимается выше +4 - +7°C. В последний раз снег на севере Лаоса зафиксировали в 2016 году, но лишь на вершинах гор.