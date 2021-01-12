В Италии начался один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки. Об этом сообщило агентство ANSA.

Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых в общей сложности свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство.