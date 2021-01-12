В Италии начался крупнейший за 30 лет процесс над мафией 300 подсудимых
В Италии начался один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки. Об этом сообщило агентство ANSA.
Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых в общей сложности свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство.
В числе обвиняемых есть бывшие политики, чиновники, бизнесмены и полицейские.
Как ожидается, со свидетельскими показаниями выступят порядка 900 человек, включая бывших членов "Ндрангеты", которые готовы нарушить негласный "кодекс чести", предполагающий отказ от сотрудничества с государством, пишет Дойче велле.
"Ндрангета" - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.