Турция одобрила китайскую вакцину от коронавируса
Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, сообщает Anadolu.
Вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в Турции начнется 14 января, сообщил министр здравоохранения Турции Коджа.
Сам министр первым в республике привился вакциной от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
"Я подчеркиваю, что все должны быть вакцинированы. Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни", - заявил в эфире телеканала NTV Коджа сразу после прививки.