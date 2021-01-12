Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что город прекратит действие всех контрактов с компанией Trump Organization, принадлежащей семье действующего президента США Дональда Трампа. Об этом градоначальник сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

"Город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization. ...Если компания или ее руководство занимаются преступной деятельностью, мы имеем право разорвать контракт", - цитирует ТАСС де Блазио.

Мэр пояснил, что в данной ситуации преступной деятельностью власти города считают "подстрекательство к мятежу против правительства Соединенных Штатов".

По данным агентства Bloomberg, Trump Organization имеет контракты с Нью-Йорком на $17 млн. Ранее агентство сообщило, что от сотрудничества с действующим президентом США отказались Deutsche Bank и Signature Bank.