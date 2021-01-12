В Британии сообщили об антирекорде смертей от COVID-19

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 564, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - 1 325 смертей - был установлен 8 января. Всего из-за пандемии в Великобритании умерли 84 767 человек, что является максимальным показателем в Европе.

За последние 24 часа были также выявлены 47,5 тыс. случаев заражения по сравнению с 45,5 тыс. случаев инфицирования, зафиксированными во вторник. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 3,21 млн случаев инфицирования коронавирусом.

В Великобритании складывается крайне сложная эпидемиологическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным.