Эрдоган: Турция за создание условий для сосуществования азербайджанцев и армян в Карабахе

Как сообщалось ранее, сегодня президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабах е. Пресс-служба Кремля заявила, что Владимир Путин проинформировал главу турецкого государства об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве.

В то же время в сообщении администрации турецкого президента говорится, что в беседе с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул готовность Анкары к вкладу и поддержке усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе, передает Anadolu.

Президент Турции отметил, что Анкара выступает за формирование условий по сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без наличия миротворцев и процесса мониторинга.

«Достижение этой цели вновь покажет всему миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», - сказал Эрдоган.