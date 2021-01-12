В Азербайджане создана комиссия для решения вопросов участников войны

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, комиссию возглавит министр труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно постановлению «О некоторых вопросах в связи с медико-социальной экспертизой военнослужащих, получивших увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе боевых действий по восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики», создана комиссия для оперативного, своевременного, качественного и централизованного решения вопросов медико-социальной экспертизы.

Членами комиссии назначены заместители министров обороны, по чрезвычайным ситуациям и труда и социальной защиты населения, начальник Главного медицинского управления Минобороны, заместитель председателя Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), председатель Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, а также уполномоченные лица государственных органов, в подчинении которых находятся военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.

Комиссия обеспечит коллективный визуальный осмотр военнослужащих, пострадавших (раненых, травмированных, контуженных) в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября 2020 года, и быстрое централизованное оформление документов по выявлению связи увечья (ранения, травмы, контузии), болезни с военной службой.

Кроме того, с целью оценки инвалидности будет вносить направления на медико-социальную экспертизу в «Реестр направлений на медико-социальную экспертизу» и производить оценку инвалидности путем проведения визуального осмотра.

Комиссии также поручено во внеочередном порядке обеспечить военнослужащих с установленной инвалидностью реабилитационными средствами и принять необходимые меры по их реабилитации. Для совместной реализации этих мер принятым решением будут созданы рабочие группы из участвующих в комиссии представителей госструктур, специалистов, а также экспертов.

Другим решением Кабинета министров создана комиссия по оказанию оперативной, своевременной, качественной и соответствующей психологической помощи военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и семьям шехидов.