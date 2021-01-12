Эрдоган: Турция не поддастся диктату соцсетей

Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Цифровизация и удобства, которые дают нам интернет и соцсети, рождают и серьезные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм. Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей... Мы столкнулись со множеством случаев произвола социальных сетей, но не поддадимся их диктату", - приводит слова президента Турции РИА Новости.

По словам Эрдогана, использование национальных мессенджеров в Турции растет, страна будет их развивать и укреплять.