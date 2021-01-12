Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке. На него подписались около 1,7 тыс. пользователей.
В первой публикации в Telegram Нетаньяху говорится об успехах Израиля в вакцинации граждан, передает «Коммерсант».
«Чехия обратилась за помощью к Израилю и просит поделиться опытом быстрой вакцинации населения. Весь мир восхищается израильской операцией "Возвращаемся к жизни". Продолжим успешно прививать граждан Израиля и будем первыми, кто откроет экономику и вернется к нормальной жизни :)»,— говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Telegram-канал завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.