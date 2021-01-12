Кто сменит Меркель?

В ближайшие выходные состоятся внутрипартийные выборы в германском Христианско-демократическом союзе. Будет решено, кто сменит Ангелу Меркель на посту руководителя партии и станет кандидатом на пост федерального канцлера Германии, передает Росбалт.

По данным немецких СМИ, на лидерство претендуют Фридрих Мерц и Армин Лашет. Последний позиционирует себя как продолжатель политического курса Меркель. Мерц обещает вернуть партию к ее более консервативным корням, пишет Bild.

Третьим претендентом называют Норберта Реттгена — председателя комитета Бундестага по внешней политике от Партии христианских демократов. Среди упомянутых кандидатов нет явного фаворита, отмечают СМИ со ссылкой на немецких экспертов.

Меркель возглавляет ХДС более 20 лет, пост канцлера же занимает 15 лет.