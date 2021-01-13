Мошенники начали продавать вакцину от COVID за биткоины

Компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила более 340 объявлений о продаже вакцин от коронавируса в даркнете. За вакцину мошенники просят от $250 до $1000, также они готовы принимать биткоины.

Всего специалисты Check Point нашли 34 сайта, на которых предлагалось купить вакцину от COVID-19, во время аналогичного исследования в декабре они обнаружили восемь таких сайтов, сообщает CNBC.

Check Point решила проверить одно из объявлений, заказав вакцину. После этого к ней на связь в Telegram вышел продавец и предложил купить китайский препарат за $750, специалисты компании перечислили биткоинов на $750. Получив оплату, мошенник удалил аккаунт, посылку компания не получила.