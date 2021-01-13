Эмиль Мамедов, собкор, Сальян 00:18

Есть что-то символическое в том, что многие участники Отечественной войны были из семей шехидов и ветеранов Первой Карабахской войны. Война, оккупация опалили их еще в детстве, заставив жить с мыслью, что освободить родные земли и отомстить за отцов, старших братьев, других родственников – их долг.

Илькин Алекперов из Нефтчалы из такого поколения. Его отец, Эльчин Алекперов, в первую войну был танкистом и полчил тяжелое ранение в одном из жесточайших сражений 1992 года. Все свое детство Илькин наблюдал страдания отца, который лечился от многочисленных ранений и скончался в 2014 году. Через год, не пережив горя, умерла и его мать, Хаят Алекперова. Илькин, его младшие братья Мурад и Асиман стали круглыми сиротами. Родня не оставила ребятишек, братьев забрала к себе в Сальян их тетя. Окончив 9-й класс в лицее №7, Илькин поступил и окончил Бакинский колледж связи. А в июле 2020 года его призвали на военную службу. Новобранец Алекперов оказался в прифронтовой воинской части в Агджабединском районе, которая вступила в бой в первые же дни войны. Командование части, учитывая неопытность молодого солдата, решило пока отправить Илькина подальше от передовой, но он, написав рапорт на имя командира, добился, чтобы его оставили. В свой первый бой рядовой Алекперов вступил на Физулинском направлении. Воевал отважно, но через несколько дней пулей вражеского снайпера был ранен в голову.

Раненый боец пробыл в коме 9 дней, а потом полтора месяца находился на излечении в Центральной клинической больнице. Сейчас он уже дома, чувствует себя получше, однако нервные окончания мозга не восстановились, и левая часть тела Илькина теперь парализована. Казалось бы, страшная трагедия для 22-летнего парня, но Илькин духом не падает, а главное, гордится тем, что продолжил путь отца. К несчастью, из-за инвалидности он теперь не сможет работать и помогать своим младшим братьям. К тому же у семьи, двое мужчин которой воевали за Карабах и были тяжело ранены, нет собственного дома. Это, конечно, тревожит Илькина, но он очень надеется, что государство не оставит его. По сути, у Алекперовых нет крыши над головой. Семья до смерти отца, инвалида 1-й группы Карабахской войны, скиталась по съемным квартирам. По словам их тети, Ханым Алекперовой, отец Илькина стоял в очереди на получение квартиры как ветеран и инвалид Карабахской войны, но не дожил до ее получения. «После смерти Эльчина его тяжело больная супруга вместе с тремя сыновьями переехала из Нефтчалы в Сальян, где снимала дом. Однако через год моя сестра скончалась. Троих сирот я забрала жить к себе», - делится своей бедой тетя Илькина.