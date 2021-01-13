Протесты, переросшие в беспорядки, прошли в среду в Брюсселе из-за смерти молодого человека, который, по мнению демонстрантов, стал жертвой полицейского произвола. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По его данным, семья 23-летнего Ибрагима Б. призвала выйти на мирный протест, демонстрация началась около 15:00 по местному времени напротив полицейского участка. Вскоре акция, в которой приняли участие около 500 человек, переросла в беспорядки, для обеспечения безопасности подключились сотрудники полиции.

В ходе беспорядков было повреждено несколько полицейских автомобилей, демонстранты устроили погромы на улицах. По данным RTBF, задержаны по крайней мере 15 протестующих. На место акции прибыло не менее трех машин скорой помощи.

Машина короля Филиппа оказалась на пути демонстрантов, когда покидала королевский дворец вечером. Автомобиль направлялся к резиденции и на несколько минут оказался в районе, где проходят протесты против полицейского насилия. Участники акции швыряли камни в правоохранителей, и водителю короля пришлось срочно уезжать на соседнюю улицу. Как сообщает РИА Новости, сам монарх и его машина не пострадали.