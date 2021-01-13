В черный список США попал разработчик иранской вакцины от COVID

США ввели санкции против разработчика отечественной вакцины от COVID-19, сообщили советник главы Минздрава Ирана Алиреза Вахабзаде.

"Вакцина – вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину, а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции", - написал Вахабзаде в Twitter, его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее в ИРИ запретили ввоз вакцин из США и Британии.

В среду США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Среди организаций фигурирует так называемый "Штаб по исполнению приказов Имама" (Execution of Imam Khomeini"s Order, EIKO) и его руководитель Мохаммад Мохбер.