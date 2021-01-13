Ученые предупреждают об опасности сверхразумного искусственного интеллекта

Команда ученых, в том числе из Центра людей и машин Института развития человека Макса Планка, пришла к выводу, что человечество не сможет держать под контролем искусственный суперинтеллект, даже если примет для этого все возможные меры. Статья с соответствующими выводами опубликована в Journal of Artificial Intelligence Research, сообщает EurekAlert.

"Сверхразумная машина, которая управляет миром, звучит как научная фантастика. Но уже есть роботы, выполняющие определенные важные задачи независимо. При этом программисты вообще не понимают, как они этому научились. В результате возникает вопрос: может ли этот процесс в какой-то момент стать неконтролируемым и опасным для человечества?" – подчеркнул один из авторов исследования Мануэль Себриан.

Пройдя через множество алгоритмов и сценариев, исследователи пришли к выводу, что полностью контролировать сверхразумный ИИ невозможно. Даже если заложить в сверхразумную машину данные об этических принципах и ограничить ее связи с внешним миром (например, отключить доступ в интернет), это не спасет человечество от рисков того, что подобная система выйдет из-под контроля.