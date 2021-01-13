Ушла в отставку советница Трампа
Хоуп Хикс, одна из ближайших советников Дональда Трампа, покинула Белый дом. Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным журналистов, ее уход планировался заранее, однако отставка Хикс стала очередной в окружении главы государства, пишет РИА Новости.
Хоуп Хикс 32 года, она бывшая модель. В 2017-2018 году была руководителем отдела коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после скандала, вызванного ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В феврале 2020 Хоуп Хикс вернулась в Белый дом в качестве советника президента Трампа.