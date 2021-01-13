Главный противник Пашиняна: "Азербайджан воспользовался тем, что у нас Эльчибей"

Премьер Армении Никол Пашинян во время боев в Карабах е плохо понимал, что происходит на фронте, хотя у него были возможности предотвратить войну или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Об этом в интервью РБК заявил единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.

«На волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Премьер-министр Никол Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество», — сказал он.

«Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — добавил Манукян.

Он также считает, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, отметил его оппонент, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху.