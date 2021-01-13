Михаил Гусман удостоен высокой награды

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман удостоен премии мэрии Москвы "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу по освещению жизни столичного мегаполиса в зарубежных русскоязычных средствах массовой информации".

Михаил Гусман не смог вместе с другими представителями средств массовой информации присутствовать на церемонии, поскольку находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В своем письме мэру он сердечно поблагодарил за высокую награду.

"Премия мэра Москвы для нас, профессиональных журналистов, является одной из высших наград в медийной индустрии, одновременно свидетельствующая о постоянном внимании властей нашей столицы к работе агентства. Мы искренне это ценим", - отметил первый заместитель генерального директора ТАСС.

Всего награды московской мэрии за 2020 год получили 22 журналиста. Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.