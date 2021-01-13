Работник Ходжалинского дорожного управления подорвался на мине

13 января около 11 часов в правоохранительные органы поступила информация о том, что житель Бардинского района Оджагвердиев Алияр Гидаят оглу (1960 г.р.) во время ведения работ на освобожденных от оккупации землях подорвался на противотанковой мине, получив многочисленные телесные повреждения.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, сотрудник Ходжалинского дорожного управления № 54 Оджагвердиев Алияр, выполняя на бульдозере работы по прокладке дороги на мосту, проходящем по территории освобожденных от оккупации сел Суговушан и Талыш Тертерского района, подорвался на противотанковой мине марки. Мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести.