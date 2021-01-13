Цена азербайджанской нефти превышает $56 за баррель

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 13 января составила 56,57 доллара за баррель, что на 0,25 доллара меньше предыдущего показателя, сообщают источники на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 56,01 доллара за баррель, что на 0,25 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,68 доллара за баррель, что на 0,14 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 января составила 55,86 доллара, что на 0,26 доллара меньше предыдущего показателя.