Врач назвал пять условий для повторного заражения коронавирусом

Российский иммунолог Николай Крючков назвал пять условий для повторного заражения коронавирусной инфекцией. Сделал он это в интервью «Комсомольской правде».

Первое – если организм ослаблен, защита от вируса может дать брешь. Второе – в группе повышенного риска повторного заражения находятся люди, у которых угнетена иммунная система. Третье – эффективность вакцины рассчитана на краткосрочную перспективу в 3-6 месяцев, после чего защита может снизиться. Четвертое – существуют разные типы антител. Нейтрализующие, защищающие от новых заражений, составляют лишь небольшую долю, а тестирование определяет общий показатель. Пятое – возможно инфицирование новым, британским штаммом.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что второй год пандемии коронавируса может стать еще более сложным, чем первый.

По его словам, за последние две недели уровень заболеваемости вновь достиг своего пика, отметил представитель ВОЗ во время сессии вопросов и ответов в Twitter.