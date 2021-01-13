Отдел информации 11:19

Война в Нагорном Карабахе завершилась два месяца назад. Издание «Московский комсомолец» пишет, что несмотря на то, что для многих эта война стала полной неожиданностью, тем не менее некоторые аналитики исход войны предсказали за несколько лет до 27 сентября 2020 года. В числе тех, чей прогноз сбылся – заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

При этом Макиенко признается, что ни он, ни другие эксперты не могли предвидеть, что «азербайджанцы поставят перед собой столь решительные цели стратегического характера». «То есть в начале 2018 года было еще не понятно, насколько Пашинян беспомощный руководитель. Одно дело, когда во главе государства стоит человек, прошедший реальную войну, если говорить, к примеру, о Кочаряне, а другое дело, когда во главе государства – журналист. Более того, Пашинян пародийным образом напоминает другого лузера, ответственного за тяжелые поражения своего народа. Был такой президент Азербайджана Эльчибей, при котором азербайджанская армия понесла катастрофические поражения, а сама страна – тяжелые территориальные потери. До того, как стать президентом он изучал древние тексты и переводил с арабского. А потом стал управлять государством с печальным для этого государства итогом. История иногда умеет играть в сарказм», - сказал Макиенко. Эксперт перечислил несколько базовых ошибок, которые были сделаны Арменией до войны.

«Это пренебрежение инженерной подготовкой местности. На юге, на единственном танкоопасном направлении на этом театре военных действий оборонительные сооружения оказались наиболее слабыми. Во-вторых, пренебрежение маскировкой. В-третьих, отрицательный отбор при продвижении по службе, когда преимущество имели безынициативные офицеры, способные только поддакивать начальству и политическому руководству. Все эти проблемные вопросы не были решены. Они считали, что, несмотря на военно-техническое и численное отставание от азербайджанцев, они организационно и по морально-психологическим качествам превосходят азербайджанцев. И вдруг оказалось, что азербайджанская пехота и танкисты тоже отлично мотивированы и обучены. Недооценка противника - очень опасная вещь», - сказал он. По словам Макиенко, в реальности выяснилось, что и качество пехоты с апреля 2016 года азербайджанцы подтянули, и военно-техническое превосходство нарастили, и качество командования улучшили.

«Помимо всего остального, это важнейший урок не только для армян, но и вообще для всех. Это очевидный урок, но только его никто не учит: ни в коем случае нельзя недооценивать противника. В плане оперативного искусства, думаю, заслуживает внимания азербайджанский маневр на южном направлении. Когда азербайджанцы прорвались на юге, они сделали имитирующей «бросок кобры» в направлении Лачина. Армяне сосредоточили там основные силы обороны. А реально азербайджанцы прошли несколько восточнее, вдоль хребтов, долинами, в район Шуши. То есть они нанесли реальный удар восточнее. Конечно, Лачин — это тоже ключевой пункт. Но, взяв Шушу, азербайджанцы создали угрозу краха всей обороны армянской армии. Вот эта операция - имитация удара по Лачину и реальный удар по Шуше, с военной точки зрения была выполнена блестяще. Армянские войска утратили оперативную инициативу и ничем особенным не отличились», - сказал он.

Макиенко отмечает, что в военно-техническом плане азербайджанские войска оказались сильнее. «В 2018 году было ясно, что большую роль будет играть беспилотная авиация, в том числе дроны-камикадзе. Но то, что эта роль будет настолько определяющей, стало сюрпризом для всех, в том числе и для меня лично. Неожиданностью стало серьезно возросшее качество азербайджанской пехоты и наличие очень хорошо подготовленных легких горно-пехотных частей. В той же Шуше работали в основном не беспилотники. Там действовал горный спецназ, были чуть ли не рукопашные бои», - сказал он.