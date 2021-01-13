В Баку полиция накрыла подпольный игровой зал

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 13-го отдела полиции, было установлено, что игровой зал в поселке Забрат, вопреки действующим правилам карантина, принимал посетителей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 4 клиента, находившихся в игровом зале во время досмотра, и владелец заведения Нурлан Азизли были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, каждый из них был оштрафован. Собранные документы в отношении владельца объекта переданы в районный суд.