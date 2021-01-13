Объявлено место проведения футбольного матча Азербайджан - Сербия
Стало известно место проведения первого домашнего матча сборной Азербайджана по футболу в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Игра против национальной команды Сербии, запланированная на 30 марта, состоится на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
Напомним, что цикл для сборной Азербайджана стартует матчем в Португалии, который пройдет 24 марта. А 27 марта наша команда сыграет с Катаром, который добавлен в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе, чтобы хозяева будущего чемпионата мира могли как можно лучше подготовиться к домашнему турниру, играя с европейскими сборными. Место проведения матча Катар – Азербайджан пока не объявлено. Все домашние игры катарцы будут проводить в Европе.