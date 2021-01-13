12:10

На освобожденных территориях Азербайджана, особенно в Кельбаджарском, Лачинском и других районах, армянскими оккупантами были разрушены малые гидроэлектростанции, демонтировано работоспособное оборудование, сожжено или взорвано то, что невозможно было унести.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азерэнержи», в настоящее время эти станции находятся в непригодном состоянии. Тем не менее, отмечается в сообщении, «Азерэнержи» уже предприняло практические шаги для достижения поставленных президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики и ремонтирует 8-мегаватную малую гидроэлектростанцию “Гюлебирд” в Лачине.