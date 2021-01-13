«Азерэнержи» восстанавливает ГЭС в Лачине фото; видео
На освобожденных территориях Азербайджана, особенно в Кельбаджарском, Лачинском и других районах, армянскими оккупантами были разрушены малые гидроэлектростанции, демонтировано работоспособное оборудование, сожжено или взорвано то, что невозможно было унести.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азерэнержи», в настоящее время эти станции находятся в непригодном состоянии.
Тем не менее, отмечается в сообщении, «Азерэнержи» уже предприняло практические шаги для достижения поставленных президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики и ремонтирует 8-мегаватную малую гидроэлектростанцию “Гюлебирд” в Лачине.
Работы близятся к завершению: заменяются или ремонтируются поврежденное в ходе боев оборудование - машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы. Одновременно восстанавливается пришедшая в непригодность после боевых действий труба, по которой вода из реки Хакари подается к гидроагрегатам.
В результате работ, проводимых вахтовым методом, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию электростанцию “Гюлебирд” . Для этого задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты.
Первоначально напряжение 10 кВ, генерируемое генератором на малой ГЭС “Гюлебирд”, будет передаваться в близлежащие воинские части в Лачине и Губадлы, а в будущем по высоковольтной линии на новую подстанцию 110 кВ, которая будет построена в Губадлы.