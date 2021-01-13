В Баку накрыли еще одно работавшее кафе

В Баку в поселке Бакиханова полиция выявила кафе «Натахтари», которое, вопреки действующим правилам карантина, принимало посетителей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 13-го отдела полиции, были задержаны 16 посетителей, находившихся в кафе во время досмотра, и владелец заведения Аяз Салимов.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован.