В России заболеваемость COVID снова растет: почти 25 тысяч новых случаев

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Ежедневный прирост заметно ускорился: это на 1 913 случаев больше, чем накануне.

Общее число инфицированных достигло 3 495 816. Жертвами коронавирусной инфекции в России за последние 24 часа стали 570 человек. Это наибольшее значение в 2021 году. Всего смертность от COVID-19 в РФ с нечала эпидемии составила 63 940 человек.