Госкомстат об инфляции в Азербайджане

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составила 2,8% против 2,6% по итогам 2019 года, сообщает Госкомитет по статистике.

В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам в 2020 году составила 5%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%.

По данным Госкомстата, инфляция в декабре 2020 года составила 0,8% против инфляции в ноябре на уровне 0,5%. При этом в декабре рост цен на продовольственные товары составил 1,8%, на непродовольственные товары – 0,1%, тогда как цены на услуги не изменились.

Минэкономики Азербайджана среднегодовую инфляцию на 2020г прогнозировало на уровне 2,8%.