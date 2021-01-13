Импичмент Байдена могут инициировать сразу после его инаугурации

Проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена может быть внесен в Конгресс в первый же рабочий день избранного президента США.

О намерении выйти с такой инициативой сообщила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия), передает газета Hill. При этом она не уточнила какие обвинения собирается выдвигать.

Ранее в эфире телеканала Newsmax Тейлор Грин заявляла, что американцы не хотят иметь президента, готового злоупотреблять полномочиями, и которого легко могут подкупить иностранные правительства или энергетические компании. Кроме того, она также упоминала "украинские связи" Байдена в бытность его вице-президентом США.