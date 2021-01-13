Что обещают синоптики на завтра
В пятницу, 15 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 3-6, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 55-60%.
15 января в районах Азербайджана временами дожди, в горах снег, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градуса тепла.
В Баку и на Апшеронском полуострове в пятницу умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.