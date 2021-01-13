Азербайджан оказался в пятерке самых счастливых стран с индексом счастья в 76 процентов, в то время как Армения в числе самых несчастливых стран с индексом в 12 процентов.

Как сообщает haqqin.az, об этом свидетельствуют данные международного опроса «Индекс счастья» Gallup International.

Кроме Армении, самый низкий рейтинг у Украины (14%), Гонконга (7%), Ганы (0) и Северной Македонии (-3%).

По данным опроса, самые счастливые люди проживают в Кыргызстане (85%), Казахстане (78%), Эквадоре (77%), Колумбии (77%).