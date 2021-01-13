Азербайджан – одна из самых счастливых стран, Армения – одна из самых несчастных Опрос Gallup International
Азербайджан оказался в пятерке самых счастливых стран с индексом счастья в 76 процентов, в то время как Армения в числе самых несчастливых стран с индексом в 12 процентов.
Как сообщает haqqin.az, об этом свидетельствуют данные международного опроса «Индекс счастья» Gallup International.
Кроме Армении, самый низкий рейтинг у Украины (14%), Гонконга (7%), Ганы (0) и Северной Македонии (-3%).
По данным опроса, самые счастливые люди проживают в Кыргызстане (85%), Казахстане (78%), Эквадоре (77%), Колумбии (77%).