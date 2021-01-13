Верховный суд поставил точку: экс-президент проведет в тюрьме 22 года

Верховный суд Южной Кореи в Сеуле оставил в силе приговор экс-президенту страны, 68-летней Пак Кын Хе, которая должна провести 22 года в тюрьме за превышение служебных полномочий, взяточничество и вымогательство. Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency.

В ходе слушаний была рассмотрена апелляция прокуратуры на постановление от июля 2020 года, в соответствии с которым срок наказания следовало сократить. Суд также оставил в силе назначенный Пак Кын Хе денежный штраф в размере до 18 млрд вон (13 млн евро), но снял с нее часть ранее предъявленных обвинений.

Из 22 лет два года экс-президенту придется провести в тюрьме за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства от Объединенной партии будущего ("Сэнури"), пишет Дойче велле.

В марте 2017 года Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции. Апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Позднее приговор пересматривался еще несколько раз. Верховный суд в Сеуле поставил в деле Пак Кын Хе точку. Его вердикт - окончательный и не подлежит пересмотру.