Биткоин «обрадовался» импичменту Трампа

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, вновь преодолела рубеж в $38 тыс.

В ходе торгов в ночь на 14 января курс биткоина на криптобирже Binance снова превышал $38 тыс., хотя к 9:40 мск он чуть опустился — до $37,9 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%. Ее капитализация, по данным Сoingecko, вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%.

Цена биткоина начала расти после того, как Палата представителей Конгресса США утвердила второй импичмент уходящему президенту США Дональду Трампу. Резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

Напомним, что на 20 января намечена инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена.