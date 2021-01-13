Ученые предложили заражать волонтеров для проверки вакцин от COVID

Разработку вакцин от коронавируса можно ускорить, если добровольцев специально заражать коронавирусом, считает м еждународная группа ученых. Раньше такие исследования проводились для поиска лекарств от других инфекционных заболеваний.

Современные специалисты, испытывающие вакцину от коронавируса, ждут, когда волонтеры заразятся случайным образом. Тем не менее в интернете около 40 тысяч добровольцев выразили свою готовность заболеть специально. Об этом написала российская газета «Известия».

Поддерживающая эту идею международная группа разработала специальную математическую модель. С ее помощью можно рассчитать степень риска участия в эксперименте. Согласно модели, вероятность того, что испытания вакцины от коронавируса пройдут без летальных исходов, составляет 99,85%.

Всемирная организация здравоохранения в мае 2020 года заявила, что испытания с намеренным заражением могут быть полезны для борьбы с пандемией. При этом ВОЗ понимает, что такое решение вызовет волну этических вопросов.