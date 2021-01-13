Британский врач о признаках бессимптомно перенесенного коронавируса

Британский эксперт научил, как распознать COVID-19, который протекал бессимптомно. По словам главного медицинского специалиста организации Push Doctor Дэна Банстона, даже у таких «пациентов» заражение приводит к долговременным негативным последствиям.

Так, одним из признаков является состояние постоянной усталости и утомляемости, не проходящее три и более месяца.

Кроме того, в ряде случаев у «бессимптомников» наблюдаются боли в мышцах, суставах, головные боли. Врач подчеркнул, что общий список симптомов «обширен», но у каждого внешне здорового человека коронавирус проявляется по-разному, пишет The Express.