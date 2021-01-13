Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха

Как сообщает агентство Dispatch News Desk (DND), Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан будет продолжать поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира на всех международных форумах.

Кроме того, азербайджанский министр поблагодарил Пакистан за поддержку позиции Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха. Он отметил, что и Пакистан, и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего торгового и культурного сотрудничества.

В свою очередь, президент А. Альфи отметил, что Пакистан высоко ценит свои отношения с Азербайджаном, основанные на общей вере и культурных связях.

Он поздравил правительство и народ Азербайджана с освобождением Нагорного Карабаха и подтвердил поддержку Пакистаном территориальной целостности Азербайджана. Президент Ариф Альви также подчеркнул необходимость расширения двустороннего товарооборота и дальнейшего развития культурного и коммерческого сотрудничества между двумя странами.