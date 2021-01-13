Представительница Азербайджана получила еще одну должность в WADA

В состав группы вошли представители девяти стран - Азербайджана, Норвегии, Перу, Швеции, Туниса, Канады, Великобритании, Франции, Китая, а также представитель международной организации iNADO. Целью данной группы является предоставление WADA экспертных советов, рекомендаций и руководств, касающихся краткосрочных и долгосрочных программ развития всех национальных антидопинговых агентств.

Отметим, что с 2021 года параллельно со вступлением в силу нового Всемирного антидопингового Кодекса и международных стандартов в самом Агентстве также произошли некоторые структурные изменения, касающиеся руководящих, рабочих и экспертных органов. Одним из таких изменений была трансформация некоторых совещательных групп в экспертные группы, предоставляя возможность группе давать экспертную оценку по тому или иному вопросу для дальнейшего рассмотрения Исполнительным Комитетом и Советом Учредителей WADA.