Глава ОБСЕ о рисках, которые создают неразрешенные конфликты

Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, большое количество человеческих жертв со всей очевидностью продемонстрировали риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными. Об этом сказала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, представляя Программу председательства Швеции в ОБСЕ на 2021 год, передает Trend.

По словам Линде, урегулирование конфликтов является одним из важнейших приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ. Швеция убеждена, что многостороннее сотрудничество - лучший способ решения общих проблем стран-членов ОБСЕ, отмечает шведский министр.

«Именно с таким подходом мы берем на себя задачу председательства в ОБСЕ в наступающем году. Приоритетом является содействие разрешению конфликтов в нашем регионе. Угрозы международному миру и безопасности, страдания, вызванные конфликтами, недопустимы», - сказала она.