Оружие и боеприпасы, брошенные армянами при бегстве из Суговушана фото
Правоохранительные органы продолжают мероприятия по обнаружению на освобожденных от оккупации территориях боеприпасов, оставленных при бегстве армянской армией.
В бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сотрудники отдела полиции Тертерского района во время несения службы на территории села Суговушан обнаружили и изъяли миномет 160-миллиметрового калибра, 72 снаряда к нему, 5 единиц гранатометов АГС-17, 2 единицы ПКТ 12,7 мм калибра, один пулемет ПК, зенитный ракетный комплекс «Игла», гранату РПГ-18 «Муха», три снаряда РПГ-7, снайперскую винтовку, два ящика с патронами 12,7 мм калибра, одну переносную радиостанцию и фидер.